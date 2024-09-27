金管局︰本港家庭上半年負債率降至90%

香港金融管理局發表半年度《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，提到今年上半年，本港家庭負債佔本地生產總值（GDP）的比率為90%，比去年下半年跌3個百分點，主要由香港名義GDP的增長所帶動，家庭負債總額則沒有明顯變動。按年計，則下跌5.8個百分點。

金管局表示，銀行新批按揭貸款的平均供款與入息比率一直處於健康水平，2024年7月的平均數字為40.5%。家庭資產淨值也維持在高位。2022年香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處於9.9倍及2.9倍的高位，遠高於大多數其他發達經濟體，顯示香港整體的家庭財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。

就無抵押個人貸款方面而言，雖然相關的信貸風險稍微轉差，但仍然保持受控。2024年上半年，破產申請個案較6個月前增加約7.4%。按年率計的信用卡撇帳比率由2023年第4季的1.74%升至2024年第2季的2.23%，拖欠比率亦微升至2024年6月的0.34%。

樓按方面，新造住宅按揭成數於7月約61%，低於2009年首次採取相關措施之前64%的水平。供款與入息比率亦維持在約40%。此外，超過一半的私人住宅物業於2023年底並無任何未償還按揭。因此，與銀行住宅按揭貸款相關的系統性風險已從多方面得到妥善管理。

金管局表示，住宅物業市場前景受眾多不明朗因素及風險所影響。一方面，金融狀況偏緊，加上已落成但仍未售出的單位存貨累積，或會繼續拖累市場氣氛，且隨着美國聯儲局踏入寬鬆周期，市場氣氛或會改善，加上勞工市場穩健以及政府多項招商引資和吸引人才的政策，或會為房屋需求提供一定支持。長遠而言，住宅市場的前景將取決於房屋供求缺口。政府預計未來幾年私人住宅落成量仍會維持在高位，從而帶動市場供應量。

然而，展望未來，預期緊絀的勞工市場將支持家庭的按揭供款能力，從而抑制住宅按揭貸款拖欠比率的上行壓力。