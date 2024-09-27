太美醫療科技今起招股 有信心愈來愈靠近盈利目標

首席財務官姜程文補充，會按計劃往前推進，「希望不會等太久」。

該公司目前在新加坡、美國等地有業務，他強調，中美關係、美國生物法案針對對象等非公司所控範圍，但一定會嚴格遵守合規、合符標準及業務所在地的法例，到新地方「第一件事是聘請律師事務所」，以確保不會觸例。

他又指，香港的國際化形象，在港上市有助公司在環球拓展業務，相信可在未來數年成為全球化營運的企業。現時市場空白仍大，包括日本、歐洲等，將待合適時間開拓。

該公司以每股招股價介乎10至13港元，發行2,241.66萬股H股，香港公開發售佔約一成，國際發售佔約九成，集資最多2.91億元。每手200股，入場費2,626.22元，下周四(10月3日)截止認購，預期10月8日掛牌。摩根士丹利及中金為聯席保薦人。