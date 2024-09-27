牛頭角皓日修訂價單　部分單位較兩年前減逾兩成

上述15伙涵蓋一房至三房間隔，實用面積由327至593方呎，最新折實價介乎597.4萬至1,077.7萬元，折實呎價約16,481至18,600元。另可享有6%提前成交價回贈及印花稅現金回贈優惠。以5樓K室為例，實用面積441方呎兩房，折實價726.8萬元，較2022年9月低約22%。該單位如再扣減約43.6萬元回贈及約21.8萬元印花稅後，售價降至約661.38萬元，呎價約14,997元。

恒隆地產主管物業銷售呂渭源表示，是次更新價格的15伙單位涵蓋各種戶型，滿足各類買家多元化的需要，同時為買家提供各種折扣及回贈，讓他們能更靈活地運用資金。項目周六(28日)起開放現樓示範單位以供參觀。資料顯示，該盤提供294伙，於2021年12月開售至今沽出約123伙，套現逾10億元。