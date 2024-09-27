惠譽：中國穩定增長政策　恐令內銀淨利差續承壓

內地政府9月底公布一系列經濟支持措施，惠譽評級認為，有關刺激政策或將加劇銀行的獲利壓力，目前尚不清楚措施是否足以提振有效信貸需求。

惠譽另表示，內地政府計劃為六家大型商業銀行增加核心一級資本，顯示政府致力於維持銀行財務指標穩定，以協助這些銀行在支持實體經濟方面發揮關鍵作用。

內地措施還包括將銀行法定存款準備率下調0.5個百分點、7天逆回購操作利率下調20個基點、一年期中期借貸便利利率下調30個基點。引導商業銀行將存量房貸利率降至接近新發放貸款利率的水平，並下調全國層級的二套房貸最低首付比例。此外，中國人民銀行也宣布了旨在支持資本市場的證券基金保險公司互換便利，首期操作規模5,000億元人民幣，以及其他措施。

惠譽預估，2018至2022年間發放的存量房貸的利率目前為4%左右，意味着銀行存量房貸利率下調空間約50個基點，以與2024年6月新增房貸加權平均利率（3.45% ）保持一致。2023年8月中資銀行已依監理指引下調部分存量房貸的利率，最新公告可能預示着，若大面積實施此等利率調整，銀行的淨利差及獲利能力將持續承壓。