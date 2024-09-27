嘉湖山莊兩房減逾1成沽　做價385萬元

天水圍嘉湖山莊9月累錄約16宗二手買賣，貼近上月全月，屋苑兩房單位，減價逾10%沽出，成交價385萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園D座中層1室，實用面積約445方呎，兩房間隔，望樓景，叫價588萬元，最終減價108萬元，以480萬元成交，呎價約10,787元，減幅約18.4%。

●美聯陳凱廸稱，西營盤福滿大廈高層D室，實用面積約313方呎，獲用家以388萬元承接，呎價約12,396元，原業主於1992年7月以約115.8萬元購入，約32年帳面獲利約272.2萬元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天6座高層G室，實用面積約501方呎，兩房間隔，望海景，叫價770萬元，降價42萬元或約5%，以728萬元易手，呎價約14,531元，新買家為同區用家。

●中原馬肇堅指，九龍塘帝景峰帝景居5座中層B室，實用面積約1,202方呎，套三房間隔，另設工人套房，以2,100萬元連車位沽出，呎價約17,471元，原業主於2007年10月以1508萬元連車位購入物業。

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新界區

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊9月累錄約16宗二手買賣，貼近上月全月18宗，麗湖居6座高層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，叫價430萬元，減價45萬元，以385萬元沽出，呎價約8,632元。

●祥益邱家邦表示，屯門居屋兆禧苑D座高層10室，實用面積約415方呎，兩房間隔，獲區內投資客洽購，累積減價達50萬元，已補價自由市場以318萬元購入，日後作投資或自用，呎價約7,663元。

●美聯梁浩文指，屯門新屯門中心7座高層D室，實用面積約501方呎，兩房設計，早前叫價390萬元，獲區內客洽購，議價後以361萬元承接，呎價約7,206元，原業主2013年以292.8萬元購入。

●美聯王偉健表示，元朗朗晴居9座中層H室，實用面積約739方呎，套三房設計，叫價680萬元，獲區內換樓客洽購，議價後以609.8萬元承接，呎價約8,252元。

●利嘉閣朱子華稱，元朗公屋朗屏邨賀屏樓低層41室，實用面積約349方呎，兩房間隔，望內園景，附有雅致裝修，可即買即住，未補價第二市場以160萬元買入，呎價約4,585元。

●中原陳韻兒指，火炭駿景園9月暫錄約兩宗二手買賣，屋苑7座中層D室，實用面積約1,041方呎，套三房連儲物房及工人套房間隔，叫價約1,200萬元，其後減至1,150萬元，議價後以1,128萬元沽出，呎價約10,836元，累減約72萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城49座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，叫價380萬元，累減25萬元，減幅約6.6%，以355萬元成交，呎價約12,500元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山中心4座低層H室，實用面積約522方呎，三房間隔，望樓景，放盤約9個月，叫價610萬元，成交價605萬元，呎價約11,590元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山翠擁華庭12座中層B室，實用面積約765方呎，三房連儲物室間隔，望山景，放盤約兩個月，叫價750元，累減35萬元，以715萬元獲承接，呎價約9,346元。

●中原關偉豪表示，將軍澳夾屋叠翠軒2座中層E室，實用面積約650方呎，套三房間隔，享市景，自由峭場以618萬元成交，呎價約9,508元，上址原業主於2011年5月以355萬元購入。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑E座中層11室，實用面積約601方呎，三房間隔，上月未補價第二市場放盤叫價480萬元，一口價減25萬元，綠表買以455萬元購入，呎價約7,571元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳公屋寶林邨2座高層15室，實用面積約381方呎，兩房間隔，望山景，綠表客洽購，未補價第二市場以177萬元成交，呎價約4,646元。

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