美股再破頂　道指早段升逾百點

美股3大指數周五早段向好，道指升187點，報42,383點，續創新高；標指升5點，報5,750點；納指升21點，報18,211點。港股夜期報20,879點，跌41點，高水247點。

大型連鎖倉儲式零售企業Costco公布截至9月1日止季度業績，期內收入按年增長0.96%至796.97億美元，淨利潤按年升8.98%至23.54億美元。就同店銷售表現而言，美國上季經調整的按年增長為6.3%，加拿大為7.9%，其他國際地區為9.3%，其股價早段曾跌2.38%。

從管理層的言論亦反映出，美國消費降級的趨勢似乎依然存在，消費者對價格的敏感度相當之高。財務總監Gary Millerchip透露，上季Costco售賣的無骨雞柳價格降低13%，而銷量則增長21%，強調只要看到機會就會率先減價。

科技服務顧問及外判服務公司埃森哲(Accenture)公布，截至8月底止一季收入為164.05億美元，按年增長2.63%；純利16.84億美元，按年增長22.67%。該企又透露，與人工智能(AI)技術相關的新訂單在上季末時已達到10億美元，其股價早段曾跌0.34%。