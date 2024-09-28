東方日報B1：港股成交4457億破天荒

中央本周救市力度和決心令外資驚奇，儼如已把中美鬥爭、「中國市場不可投資」等禁忌拋諸腦後。中港股市周五繼續「資金市」行情，爭先恐後入貨，港股主板成交額史無前例突破4,000億元，恒生指數收市創去年4月後新高，全周累計飆13%，為1998年10月中後未見。港匯高見7.7706，幾乎升上2022年12月後未見的7.76。內地滬深300指數獲摩根士丹利「轉軚」唱好料再升一成後，周五埋單計亦創下2008年11月後最強的單周升幅。

中國人民銀行周五上午落實全面調低金融機構存款準備金率0.5個百分點，恒指早段反覆上揚，午後曾升818點，高見20,743點，其後略見回吐，升幅縮至344點，尾段好友再發力，收市漲707點或3.55%，收報20,632點。國企指數全日升213點或3%，收報7,299點；科技指數漲243點或5.78%，收報4,453點。

著名對沖基金經理泰珀以一句「無上限增持」為中國資產打氣，紐約上市的景順金龍中國ETF繼周四飆近10.81%後，周五早段續升最多4.6%。內地東吳證券分析師陳李稱，政治局周四突擊「拍心口救經濟」後，資金不再半信半疑，大量對沖基金被迫平掉沽空倉，又觀察到外資開始看好內地經濟增速過了下季會回升，於是流入中國資產，預期趨勢會持續。

摩根士丹利對中港股市的保守態度也有所鬆動，基於中央本周的刺激措施屬史無前例，預期滬深300指數技術上短期內或上漲10%，關鍵是迅速落實和執行。摩根大通認為，中國股市的主要配置或要等美國大選等地緣政治風險變得明朗，反映離岸中資股表現的MSCI中國指數或已超出其「最牛」預測，但A股的滬深300指數卻不然，跟該行交談的好友從政治局開會的意外時機得到啟發，說「真正的交易」已經到來。

內地方面，滬深300指數周五創近一年新高，漲4.47%，兩市總成交額飆至1.44萬億元人民幣。滬綜指升2.88%，深成指漲6.71%，深圳創業板指數更破紀錄飆10%。