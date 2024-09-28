【東方日報產評】中港股狂牛站台　強救市信心歸來

中國強力救市下，滬綜指昨企穩3,000點關之上，滬深兩市總成交逾1.4萬億元人民幣，是多年不見的大升市。港股更厲害，恒指重上兩萬點大關，成交更達歷史新高的4,457億元。從中港股市的成交量可推斷，退場近4年的狂牛終重新站上舞台，針對金融與樓市的「組合拳」出台，將有助市場重拾信心，為經濟注入新活力，期待這場中港股市翻身戰能成功盤活經濟，化解危機，並吸引資金回歸，保增長將事半功倍！

過去幾年，內地在金融與科技嚴監管下，資本市場表現呆滯，基本上與經濟發展脫節，即使走出疫情，經濟復甦未如預期，一切發展都在當局調控下靜止下來，為的是要在美國的高息環境下，及時去槓桿、消泡沫，免被美國貨幣政策引爆金融危機衝擊經濟，引發不可收拾的結局，變相被美元霸權收割。

今年以來，中國經濟增長明顯放緩，尤其是內房危機不散，大大衝擊市場信心和投資氣氛，連帶消費等內部需求領域亦明顯轉弱，景氣「貼地」的狀況已到拐點。次季以來當局明確要發展資本市場，更祭出5招撐港股，7月重要會議明確表示注意到「內捲」情況，預告將聚焦消費加大刺激政策，惟8月未見明顯改善，「金九銀十」初段更有旺季不旺之虞，情況已去到動搖社會穩定的地步。

實際上，當局正苦等的乃美國減息到臨。果然，繼上周美國宣布減息半厘後，本周內地即連環出重拳維穩經濟，兩大重招，一則是終於肯放開勒住股市的枷鎖，讓保險資金等長錢全面重投資本市場，二則是針對一直拖經濟增長後腿的內房危機，明確要求確保樓市「止跌回穩」，這兩大重要訊息誠然能為中國經濟打下一口強心針！

A股牛氣重現，意義在於資本市場終可更合理地服務實體經濟，為企業提供融資平台，協助內房及製造企業解困；其次是金融市場改革開放的紅利將被釋放，也成為吸引外資重新流入的關鍵，尤其中東等非美體系資金來華的動向，勢成焦點。

此外，A股回升，熱炒活躍，產生的財富效應讓居民手中的資金有合理出路，增強投資與消費信心，也可配合調控政策鬆綁，為房地產產業鏈帶來新資金流，協助房企去庫存，企業資金回籠才能展開新投資，貫通資金脈絡一切都變得好辦。另近年居民與民企信心低迷，透過股市送暖產生的財富效應，可改變居民寧放錢在銀行而不肯花錢或投資的取態，高效的融資平台助力民營經濟恢復元氣，新、舊產業齊發力，確保經濟實現可持續發展。

全球第二大經濟體中國強力救市，為世界經濟今年末季以至明年開局帶來曙光，資金四面八方流入中港股市這一幕雖來遲了，但也總算來得精彩到位，相信良好趨勢將持續。期望中港打好這場信心戰，讓中國資產站上新的發展台階，合理地體現價值，也藉着資本市場運作復常，加快化解內房與地方債務等問題，並為國際上追求非美元資產機會的資金提供可靠出路，支持人民幣國際化走上快車道。