專家樓評：開始減息　定存與按揭存款掛鈎戶口各有優勢

美國聯儲局宣布減息，淨息差收窄，業界預期銀行的存款業務策略會由「吸金」轉為保留資金，並更積極推廣其他理財產品。在過去的加息周期，相信不少市民都有將手上的部分資金放於銀行做定期存款，以免積蓄隨着時間貶值。現減息周期開展，到底如何配置資金才是合適？今次會為大家比較一下定期存款與按揭存款掛鈎戶口(Mortgage-Link Account)之利弊。

定期存款相信大家耳熟能詳——儲戶將一筆資金存入銀行，並約定一段固定時間(如三個月、六個月，及十二個月等)後才能提取本金和利息。一般來說，存款期愈長，利率愈高，但這也意味着資金在定存期內無法動用，在期限之前提取可能會被收取額外手續費和失去利息收入。今年各大銀行的定存利率(三個月或六個月)經過一輪下調後，介乎3至3.7厘不等，假設一位讀者手上有10萬元流動資金，若成功做六個月利率3.5厘的定期，六個月後可以提取本金和約1700元的利息。

「做定期」勝在回報穩定可靠，儘管利率未必非常高，起碼定存期間不會有變動，對於風險承受能力較低的人士來說，起碼較股票或其他投資工具吸引。不過，大家需要衡量手上的資金短期內有沒有可能需要動用；而銀行往往要求儲戶存入新資金，才可取得高利率優惠，假如申請者錯誤評估情況而須在定存期間提取資金的話，有機會得不償失。

至於按揭存款掛鈎戶口則是一種專為按揭客戶而設的高息存款優惠，存款利率與按揭利率掛鈎。舉例說，各大銀行日前宣布減最優惠利率(P)後，實際按息為3.875厘左右，那麼按揭存款掛鈎戶口之利息亦會相應調整為3.875厘。假設前述的讀者將手上的10萬元改為存於按揭存款掛鈎戶口六個月，即使他在期間不存入更多款項，六個月後他仍可賺逾1900元利息，較「做定期」為高。若果他每個月繼續存入更多款項，其利息收入將會更加誇張。以一個貸款額為600萬，供款30年的單位為計，假如業主起初將20萬存進高息戶口，然後每月再存入1萬元儲蓄，首十年來自該戶口的收入可以高達35萬元。

跟定期存款相比，按揭存款掛鈎戶口提供更大靈活性，利息按每日戶口結餘計算，且申請者又可以隨時提取或存入資金。個別銀行還會讓申請者的直系親屬之戶口一同掛鈎，用更多的存款增加利息回報。當然，銀行不會讓大家完全抵銷利息支出，不論多少人享用優惠，高息的存款上限通常是按揭未償還的本金的一半，而隨着業主每月供款，該上限會相應下調。而且，今年上半年銀行「落雨收遮」大削按揭優惠，大家申請按揭時亦要搞清楚銀行的「offer」有沒有包括相關優惠。

隨着高息期完結，銀行以高息定存「吸金」的日子已不再，如一眾業主之定存即將到期，而自己又未有按揭存款掛鈎戶口，不妨向銀行或按揭顧問查詢，看看能否借近期減息期開展，銀行按揭業務態度趨積極時轉按取得優惠。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣