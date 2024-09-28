花旗銀行：瑞士央行減息　或利淡瑞郎

早前，瑞士央行宣布減息25點子至1.00%，符合市場預期。整體政策取態仍然偏鴿，當局表示，若有需要未來數季將會進一步減息，以確保中期物價穩定。此外，基於商品價格下跌和瑞郎走強，央行亦大幅下調2025年通脹預測，由1.1%下調至0.6%，2026年通脹預測則由1%下調至0.7%。而2024年經濟增長預測則保持在1%，2025年預測亦保持在1.5%。

花旗分析員預期，瑞士央行有機會仍會減息三次，每次25點子，分別為今年12月、明年3月和6月。若明年歐洲央行減息周期加快，由於屆時瑞士央行政策利率已接近零水平，沒有足夠「彈藥」保持兩地息差。所以，瑞士央行有機會透過外匯干預，阻礙因歐元瑞郎息差收窄而導致瑞郎轉強。值得留意的是，明年瑞士央行利率有機會低於日本央行，可能引發投資者把套息交易的融資貨幣，由日圓轉而至瑞郎，或較利淡瑞郎中長線表現。

技術走勢方面，美元兌瑞郎仍力守0.8400關口。2023年12月和2015年1月當瑞士央行把歐元兌瑞郎脫鈎時，美元兌瑞郎曾下試該水平。而隨着美元或現策略性升勢和瑞士央行的進一步減息前景，美元兌瑞郎似乎難以持續跌低於0.8400水平，後市有機會回升至0.86水平以上。

花旗銀行投資策略及資產配置部