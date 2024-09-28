道指再創收市新高　港股ADR向上

美股周五(27日)個別發展，道指收市雖失丟即日大部分升幅，但仍再創收市新高。美國8月個人消費支出(PCE)物價指數按月升0.1%，符合市場預期，反映通脹緩和，鞏固市場對聯儲局在未來幾個月繼續減息預期。

道指收報42,313點，升137點或0.33%；納斯達克指數收報18,119點，跌70點或0.39%；標普500指數收報5,738點，跌7點或0.13%。反映中概念股表現的納斯達克金龍指數升4%，報7,236點。而港股美國預托證券(ADR)收報20,725點，亦較本港收市升92點或0.45%。

總計全周，道指及標普500指數齊升0.6%，納指升0.95%，3大指數均連升3個星期。

個股方面，亞馬遜跌1.7%，為表現最差道指成分股。英偉達(NVDA)跌2.13%，Meta跌0.085%，蘋果(AAPL)則升0.09%。另外波音公司的加薪方案仍未獲工會接納，股價照升1.1%，相反，Costco上季收入略遜預期，股價挫1.8%。

據外媒報道，美銀引述EPFR Global數據，截至9月25日為止一周，全球股票基金吸資254億美元，其中，美股及歐股基金分別流入109億美元及6億美元，新興市場股票基金亦吸資97億美元，是今年來第四多。

美國8月個人消費開支(PCE)物價指數按年升2.2%，略低過預期的2.3%，而按月則升0.1%，符合預期，反映通脹壓力確實如聯儲局預期般正在消退。撇除食品及能源後的核心PCE物價指數按年升2.7%，按月亦升0.1%，亦符合或低過市場預期。

另外美國9月密歇根大學消費信心指數終值報70.1，為5個月來新高，並高於初值的69以及市場預期的69.4。

PCE數據公布後，市場對聯儲局下次會議減息0.25厘抑或0.5厘存在分歧。美國國債孳息受壓，10年期債息最多跌5.1個基點，報3.744厘；對息口較敏感的2年期債息跌6.4個基點，報3.559厘。

利率期貨數據顯示，市場押注聯儲局11月減息半厘的可能性升至54%，高於數據公布前的49%。