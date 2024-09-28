陳政深：港股策略中長線仍應保守為主

港股持續做好，九月開展至今恒生指數已累計升逾一成，儘管在成交以至整體大市氣氛上，港股後市仍值得看高一線，但技術上指數已極為超買，14天RSI已升至逾80的水平，現價亦已嚴重偏離10天線。參考數據，港股過去兩年的見頂回落，其時指數與10天線的偏離幅度僅4%至5%，惟是次幅度已達一成；此外，恒指14天RSI對上兩次觸及80，分別為今年5月20日以及去年1月27日，當時指數偏離10天線均約4%，而指數在其見頂的兩個月後，分別下跌12%及14%。

簡單點說，指數隨時有回吐風險，因此儘管下一站仍可上望20,700點，亦應待回吐再行收集。至於短至中線的目標，暫可以去年一月份22,700點的高位，先決條件是市場暫仍對中國內地「大絕」經濟政策採樂觀態度。

截至六月底止半年度，集團營業額增加7.5%，至7.7億美元，純利增長65%，至9,194萬元美元。其整體毛利增加20%，至1.99億美元，毛利率上升2.7個百分點，至25.8%。當中佔業務最大份額之製造業務，營業額增加7.8%，至7.7億美元，分部盈利更上升50.2%，至1.02億美元。期內鞋履製品之出貨量增加12.3%，至2650萬雙。

在環球經濟情況不明朗之下，九興之業務表現仍然不俗，而其財務狀況亦相當穩健，截至六月底手頭現金達3.35億美元，銀行借貸僅850萬元，主要客戶又多是國際大品牌。翻查紀錄，其派息尚算穩定，除2020年未有派息之外，過去幾年之派息比率均逾75%，其現價周息率近9厘，防守力不俗。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)