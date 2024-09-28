【錢夫人巡舖】銀行港元存息達7.4厘？人幣定期可享20厘？

美國減息周期重啟，別以為定存優惠就會失蹤，部分銀行甚至加息搶客搶資金，等錢夫人幫大家搜羅一眾銀行的定息優惠！

虛銀方面，MOX Bank最新提供活期年息最高可達7.4厘的着數，存款金額25萬元或以上新資金，開戶首7日內存入25萬元或以上，維持存款60日，先可獲得迎新現金賞1,000元(折合約2.4厘)，另再投資或兌換滿25,000元，就額外獲1.5厘年息，連同基本年息1.5厘及新資金獎賞2厘，活期年息最高可達7.4厘，以及賺取2%無上限CashBack。

ZA Bank則推全新外幣兌換定存，用戶可24小時經其手機應用程式「一唱即存」的體驗，兌換美元或人民幣，並同時開立定期存款，毋須新資金兼手續費全免，其中人民幣7天定期存款年利率最高有20厘，開立美元定期存款，7天年利率最高13厘。

至於渣打銀行的高息馬拉松則再接再厲，第一階段由開戶日至2024年10月31日，年利率3.1厘；第二階段是2024年11月1日至12月1日，年利率3.3厘；第三階段是2024年12月2日至2025年1月2日，年利率3.8厘，以存50,000元計，共收息逾4,500元。