香港秋季旅遊博覽 限定產品「即買即玩，即飛即住」

「香港秋季旅遊博覽會」於周五(27日)至周日(29日)在香港會議展覽中心盛大舉行，場內匯聚逾300展位，推出各項旅遊優惠和資訊，更有不少破低價的會場限定旅遊產品。歡迎各位「即買即玩，即飛即住」！

博覽會由展覽集團主辦，香港旅遊業議會及深圳市旅遊協會協辦。展覽集團主席王學譜於早前開幕禮時表示，今年2月首次舉辦的「香港旅遊博覽會」取得空前成功，可見市民對外遊的熾熱需求有增無減，是次再度舉辦是為了回應市民對一站式旅遊資訊及產品的熱切需求。

他引述一項調查指，有逾30%受訪者表示2024年至今已外出旅遊4次以上，超過25%更計劃在未來一年內會出外旅遊至少4次。調查亦發現，不少受訪者已不再局限於傳統的旅遊模式，他們更希望探索一些相對冷門的地方，如梵蒂岡、不丹、中東、格陵蘭等；因此是次博覽會安排超過20場旅遊分享會，涵蓋不同「主題式體驗」的旅遊資訊，包括近年備受注目的茶文化養生旅遊、神秘國度之旅等，希望協助參觀者尋找未來旅遊的靈感。

開幕禮上，香港旅遊業議會副主席謝淦廷指出，現在網絡上充斥各項欺詐消息及假冒旅遊社的廣告，呼籲市民在網上選購旅遊產品時，小心來路不明的網站，宜在有信譽或旅議會會員公司購買，更具信心保證。

另外，值得留意的是，展覽中推出全亞洲首個「盲盒旅行團」，即旅客在付款後直到登機前，都不會知道旅行目的地；最快成行的旅行團為12月的聖誕節假期，未連稅每位9,888元，包括機票、酒店等開支。王學譜相信，該創新產品將為勇敢好奇的旅客帶來不一樣的旅遊體驗。

除外遊資訊外，王學譜指出，博覽會吸引不少來自大灣區的參觀者，因此場內亦包含不少香港本地旅遊選擇及優惠，如「玩轉沙頭角」攤位向大眾介紹香港好玩景點、港鐵公司推出高鐵和機場快綫的多款會場限定優惠，亦有本地度假酒店的破天荒餐飲及訂房優惠等，相信對訪港旅客以至港人來說都非常吸引！

「香港秋季旅遊博覽會」的開放時間至周日(29日)晚上8時，場內有3大旅遊主題體驗區域，包括「國茶文化體驗」、「滑雪勝地」及「遊學團」。參展商包括，澳門旅遊局、韓國觀光社、KKday、港鐵公司、新加坡航空、中國旅行社、永安旅遊、東瀛遊、永東旅行社、美麗華旅遊、金怡假期、TCI勝景遊、翠明假期、捷旅旅遊等參展，同時更得到本地商界包括1010/CSL、Mastercard、星展銀行等的支持。

會場更設有小火車動物世界互動專區、「旅遊通識王」有獎問答遊戲等，期望透過不同的互動體驗區域為參加者提供全面、多元化的旅遊相關資訊及產品，為大家帶來更多旅遊新靈感。入場票價為30元，可享「刮刮卡大抽獎」，有機會贏取北海道滑雪度假村雙人套票、雙人來回機票等，參觀人士亦憑票可參與同場的「秋季家居博覽」。