美聯布少明：減息後兩個全新盤預料均可即日沽清

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，減息後兩個全新盤，黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT及元朗站The YOHO Hub II同於本周六(28日)推售，市場反應熱烈，減息加上股市造好，買家入市信心增加，預料兩盤均可錄即日沽清，帶動是日一手交投超過200宗水平。

他指，ONE JARDINE'S LOOKOUT 昨已標售10伙，今日公開發售85伙。旗下準買家出席率達八成，港島區客源佔約六成，而九龍及新界共佔四成。該行有不少大手客，其中一組擬斥資約8,000萬入市，考慮連購10伙。項目位處傳統豪宅區及名校網，加上是次樓價吸引，故吸引不少買家，投資客約佔四成，用家佔六成，預計項目落成後租金約90至100元，收租回報約達6至7厘。

至於，The Yoho Hub II 亦同日推出120伙公開發售，項目坐擁鐵路優勢。該行客源方面，佔六成為新界區，四成來自九龍及港島。整體約兩成是向隅客。項目投資客佔比約兩成，入伙後呎租將達50元水平，租金回報約4厘。

布少明稱，新盤市場百花齊放，預期全月一手交投可錄約700宗，按月急升，相信10月將進一步上升，有望錄得逾2,000宗成交。二手市場表現靠穩，10月交投亦有望上升，並維持全年樓價跌8%預測。