佐敦高臨加推26伙高層單位　錄「一客四食」成交個案

發展商指，上述售出單位包括頂層連平台特色單位為第A1座31樓A室，實用面積1,589方呎，屬四房雙套間隔，連606方呎平台，成交價6476.8萬元，呎價40,760元，創項目成交價及呎價新高。

該買家同時斥資約2,323萬元再購入2伙2房單位及1伙1房單位作長線投資，分別為第A1座31樓E、F及G室，實用面積由272至385方呎，成交價介乎609.7萬至886.1萬元，呎價約22,123元至23,016元。

資本策略地產執行董事何樂輝指，是次售出的頂層連平台單位為「臨天‧天際屋」，買家鍾情單位的特大平台，可遠眺京士柏一帶翠綠景致及啟德遊輪碼頭海景，故購入自用。高臨於較早前已售出一伙天際特色單位，整個項目僅設5伙，現僅餘3伙。

他續指，項目早前聯同多個地產代理行推出優惠，反應踴躍，加上項目向來受內地買家及需頻繁往返中港人士歡迎，相信於內地十一長假期亦會繼續錄得成交。全盤自5月推出至今售出約167伙，套現逾13億元。