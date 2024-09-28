許正宇：加大力度拓展香港全面性協定網絡

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌「財庫論」表示，一個廣闊的全面性協定網絡有助提升香港作為商業及投資樞紐的吸引力，當局現正與16個税務管轄區進行磋商，並會加大力度拓展香港的全面性協定網絡，尤其是參與「一帶一路」建設的地區。

他指出，一連三日的第五屆「一帶一路」税收徵管合作論壇已圓滿閉幕，在論壇期間，他分別與哈薩克斯坦、馬爾代夫、塔吉克斯坦和土耳其的代表舉行雙邊會議，討論深化在國際及「一帶一路」層面的税務合作。

他亦與土耳其税務局局長Bekir Bayrakdar在論壇上簽署全面性避免雙重課税協定，是香港簽署的第51份全面性協定。全面性協定清楚闡明締約税務管轄區徵税權的分配，有助提高跨境活動所產生的税務負擔的明確性和可預計性，減少出現雙重徵税的情況，從而減輕個人及企業的税務負擔，有利於雙邊貿易和投資。

許正宇引述國家税務總局局長胡靜林在開幕式主旨演講指，各國税收制度和徵收管理的差異性對跨境貿易投資的自由化和便利化具有重要影響，深化税收徵管合作對消除跨境貿易投資壁壘、促進全球經濟包容性增長、高質量共建「一帶一路」具有重大意義。

另他稱，除了推動國際合作，當局亦致力推動大灣區內的税務合作。於論壇期間，廣東省、深圳市、香港特區和澳門特區四地的財税部門，簽署《税收服務粵港澳大灣區建設四方合作備忘錄》，推進粵港澳大灣區在税收徵管和服務的協調，共同推動四方的經濟合作目標，並提升香港的税務競爭力。