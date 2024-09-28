美聯：首9個月整體物業註冊量創3年同期新高　減息效應待反映

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年首9個月(截至9月26日)整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量合共錄48,438宗，較去年首9個月47,801宗微增約1.3%，比起2022年首9個月47,898宗亦微升約1.1%，創3年同期新高；然而，若與2021年首9個月75,568宗相比，則仍大跌約35.9%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，本月香港銀行減息，減息周期正式啟動，惟因簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，料最快10月份註冊個案才會逐步反映有關市況。

回顧今年各類物業註冊量的表現，住宅方面，在不包括一手公營房屋之下，今年首9個月(截至9月26日)一手私樓及二手住宅註冊量合共錄41,232宗，比起去年首9個月38,782宗高出約6.3%，並帶動年內整體物業註冊量按年上升；反觀，一手公營房屋方面，年內迄今錄1,114宗，較去年首9個月大跌約31.8%。

非住宅物業方面，今年首9個月(截至9月26日)工商舖註冊量合共錄2,436宗，較去年首9個月下跌約22.4%；至於純車位及其他等非住宅物業錄3,656宗，按年亦跌約13.9%。