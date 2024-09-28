香港置業：本月至今二手住宅註冊量較上月同期減少約6.4%

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，本月至今(截至26日)二手住宅(包括二手私人住宅及二手公營房屋)錄2,255宗註冊，較上月同期的2,409宗減少約6.4%；當中逾500萬至1,000萬元二手住宅錄753宗註冊，較上月同期的801宗減少約6%，註冊量按月表現與大市相若。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，9月註冊個案一般主要反映8月市況。

逾500萬至1,000萬元二手住宅註冊量佔整體二手住宅註冊量比率，由8月全月約33.1%，微增約0.3個百分點，至本月至今約33.4%，企穩逾33%水平。

以港島、九龍及新界三區劃分本月至今逾500萬至1,000萬元二手住宅註冊量表現，其中九龍區錄218宗註冊，較上月同期的243宗減少約10.3%；新界區錄380宗註冊，較上月同期的409宗減少約7.1%；相反，港島區錄155宗註冊，較上月同期的149宗增加約4%。

另外，本月至今屋苑逾500萬至1,000萬元二手住宅註冊量排名方面，日出康城以27宗註冊居榜首，較上月同期的24宗增加12.5%；美孚新邨以23宗註冊排第二，較上月同期的14宗增加約64.3%；太古城以19宗逾500萬至1,000萬元二手住宅註冊排第三，較上月同期的9宗增加逾1.1倍。