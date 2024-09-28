陳樂怡：舜宇光學受惠人工智能手機滲透率提升
2024年09月28日 20:20
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過去一周內地頻密出招穩經濟，一反過往分階段公布措施，並提早召開政治局會議，一系列行動反映決策方的決心，穩定投資信心。人民幣近期急彈，帶動恒指每股預測盈利向上，惟剔除有利的匯率因素影響，成分股內生盈利增長預測則未見獲廣泛上調。穩增長消息面有利大市氣氛，後續或會逐步進入政策效用觀望期。而外資近年普遍低配中港股市，近期的升勢迫使部分基金需要追貨，但當加倉完成後，短期上升動力或放慢。投資者宜留意北水於國慶假期期間休市，大市成交能否保持動能。若樂觀情緒持續發酵，恒指或可進而挑戰未來12個月預測市盈率9.5倍水平，相當於約21,300點。
個股推介舜宇光學(02382)。集團上半年盈利勝預期，手機零部件業務得益於需求回暖以及產品組合提升，出貨量及平均售價顯著改善。踏入下半年，受惠於手機品牌陸續推出旗艦手機，首八個月手機鏡頭及模組出貨量表現均優於公司指引，預期第四季可進一步改善。汽車鏡頭首8個月出貨量按年增長11%，符合公司指引。看好舜宇受惠於AI手機滲透率提升，以及預計手機規格升級將於明年加快，盈利前景向好。估值上，現價對應24財年預測市盈率21.5倍，低於過去五年平均水平。目標價60元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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