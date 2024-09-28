陳樂怡：舜宇光學受惠人工智能手機滲透率提升

過去一周內地頻密出招穩經濟，一反過往分階段公布措施，並提早召開政治局會議，一系列行動反映決策方的決心，穩定投資信心。人民幣近期急彈，帶動恒指每股預測盈利向上，惟剔除有利的匯率因素影響，成分股內生盈利增長預測則未見獲廣泛上調。穩增長消息面有利大市氣氛，後續或會逐步進入政策效用觀望期。而外資近年普遍低配中港股市，近期的升勢迫使部分基金需要追貨，但當加倉完成後，短期上升動力或放慢。投資者宜留意北水於國慶假期期間休市，大市成交能否保持動能。若樂觀情緒持續發酵，恒指或可進而挑戰未來12個月預測市盈率9.5倍水平，相當於約21,300點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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