鄺紫珊：內地經濟基本面待修復

繼美國聯儲局啟動減息後，本周再有中國3大財金部門宣布一系列刺激經濟政策的利好氣氛影響，帶動中港股市連續多日急升，尤其是內地股市似乎有復甦勢頭。內地政府向市場傳遞明確正面積極的寬鬆訊息，明顯地是要「放水」救經濟並表明支持股市，這都有利提振市場信心，對內地股市有正面影響。

中港股市持續反彈，主因是中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會周一大舉出招，宣布降準減息，以及降低存量房貸利率與房貸首期款項比例等多項貨幣寬鬆政策，預計將向金融市場釋出約一萬億元人民幣資金，加上同步降低人行政策利率，包括貸款和存款利率同步下調，相信此「雙率雙降」，可望對提振經濟有一定作用，目標內地今年可維持5%的經濟增長，這措施更是自2015年8月以來宣布的「雙率雙降」，可見內地政府對急速救市的決心。

美國啟動減息，在中美兩國息差不會進一步擴大下，人行推出的「雙率雙降」，有助增添市場資金流動性，對股市更有提振作用，加上政府頒布新政策，要求企業提高股東回報並增發股息，在目前利率大環境回落下，有利中長線資金轉向高息股份，也帶動內地具高息股成分的交易所買賣基金(ETF)近月表現。

內地政府今次救市，力度明顯與以往不一樣，加上目前A股估值處於歷史底部，更提升A股的吸引力，有望吸引資金重新回流A股市場，相信未來內地會視乎情況需要再擴大措施規模。

不過，投資者要注意，預期是次寬鬆政策對短期「托底」有正面效果，但整體而言，對內地經濟基本面的改善效果仍有限，相信政府需要透過大規模的財政政策，帶動民眾與企業的消費信心復甦，才有望將經濟基本面修復，以及重振A股市場，真正吸引資金回流作中長線部署。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊