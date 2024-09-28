郭家耀：內險內需板塊受惠重手救市

周初中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監聯合宣布多項重磅政策，人行宣布實施3項金融政策，一是降低存款準備金率(降準)和政策利率，並帶動市場基準利率下行；二是降低存量房貸利率並統一房貸最低首付比例；三是創設新的政策工具，支持股票市場發展。

人行降準0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性一萬億元人民幣。今年內將視市場流動性狀況，可能擇機進一步降準0.25至0.5個百分點。同時將降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，從1.7厘降為1.5厘，引導貸款市場報價利率(LPR)和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。

至於降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計平均降幅在0.5個百分點左右。統一首套房和二套房的房貸最低首付比例，將全國層面的二套房貸款最低首付比例由25%下調至15%。

另外，創設新的政策工具，支持股票市場發展。將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從人行獲取流動性，將大幅提升資金獲取能力和股票增持能力。該工具的首期創設規模是5,000億元人民幣(下同)，未來可視情況擴大規模。通過這項工具所獲取的資金，只能用於投資股票市場。

創設專項再貸款將引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持股票。人行將向商業銀行發放再貸款，提供資金支持比例是100%，再貸款的利率是1.75厘，首期額度是3,000億元，若執行順利，未來可以再來3,000億元，甚至是第3個3,000億元。這項工具用於國企、民企和混合所有制等不同企業。

市場對今次政策反應正面，認為政策力度超出預期，並預計會有更多措施推動宏觀經濟，相信港股短期可維持上升動力，短線不妨留意內險、內需及科技等板塊。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)