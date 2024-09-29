陳鳳珠：黃金後市可看高一線

今年以來，國際黃金價格已錄得逾兩成升幅，反映市場憂慮全球經濟前景，避險資金持續進入金市。早前美國聯儲局終宣布減息，雖然美股繼續破頂，但美企業績普遍遜預期及不少大型企業宣布裁員，或預示美國經濟將走下坡，預期美國步入減息周期，金價後市或有機會繼續創新高。

世界黃金協會的第二季報告顯示全球央行淨購金量按年增加6%至184噸，雖然按季有所減少，但全球央行於2024年上半年的淨購金量為483噸，同比增長5%，顯示央行對黃金的需求持續增加。近年的俄烏戰爭令市場逐漸去美元化，加上一系列的地緣政治因素，黃金的避險需求上升，預期各國央行將會繼續增持黃金以分散風險。

不過，由於近期金價升勢加速，內地央行亦暫停增持黃金，截至今年8月底，內地的外匯儲備為32,882.2億美元，為2015年12月以來最高，而8月底的黃金儲備為7,280萬安士，連續4個月持平。因此，不排除央行會因金價高企而放慢增持步伐，但相信全球央行對黃金的需求仍然強勁，有助支持金價走勢。

不過，金價上升壓抑了金飾消費需求，據世界黃金協會的資料，今年第二季因金價持續攀升，令全球金飾需求按年下跌19%至391噸，為4年來最低水平，上半年的金飾消費同比減少一成至869噸。其中內地為金飾的需求大國之一，今年的黃金產品銷售略為疲弱，但仍然主導內地的珠寶零售市場。據世界黃金協會的報告，今年1至2月春節假期前後為傳統的金飾銷售旺季，內地的銷情理想，但其後金飾消費出現下跌，直至第三季消費仍未恢復，7月份金銀珠寶零售額按年下降6%。其實，從內地今年的社會零售銷售數據可見零售市道轉弱，居民收入增長放緩，加上金價上升，導致黃金的購買力下降。但金飾於內地珠寶市場仍佔主導地位，主要因目前經濟的不確定性令黃金發揮保值功能，加上黃金產品的設計愈趨新穎，故愈來愈受年輕人青睞。

雖然金飾消費下降，但由於歐美已展開減息周期，預期未來黃金的投資價值將繼續增加，金價後市仍然可看高一線。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)