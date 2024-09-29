曜熊理財：宜警惕市場的大幅波動

在過去三個月裏，恒指在17,000點和18,600點之間徘徊之後，終於在上周二突破了18,600點。緊接着指數急劇上漲，在3天內回到了15個月來的最高點。恒生指數在升至20,743點的日高點後，上周以20,632點收盤。交易量也有所增加，上周五的日成交額達到4,457億港元，是日常成交額的兩倍多。

這一增長是由近日宣布的多個重大經濟消息所致。繼美國減息0.5厘之後，內地宣布將將7天利率從1.7%降至1.5%，中期貸款利率從2.3%降至2%。此外，內地宣布將發行約2萬億元人民幣的特別主權債券。這兩則消息表明中國願意重振其資本市場，為經濟提供進一步的財政刺激。

隨着中國表示強力支持經濟的意圖，投資者和交易員爭相按照中國政府的政策進行交易。這些消息給市場帶來的信心推動了恒指上周2,374點的升幅。期待恒生指數今周是否能突破21,000點。然而，建議讀者警惕市場中的大幅波動，因為如果價格下跌，市場將無法確定新的支撐區域。

此外，由於香港和美國的租賃商業物業成為一個不斷上升的問題，對進入美國大選月份的前幾個月並不持太樂觀態度。因此，在必要時及時獲利非常重要。

曜熊理財策略分析員