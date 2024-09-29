積金局籲打工仔勿太着眼MPF宏觀數據　宜參考個人化資料

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，提醒打工仔女在管理強積金時，須小心辨別和理解市場上不同的強積金相關資訊，並指出若過分着眼於「大圍市況」的宏觀數據，對計劃成員規劃退休保障未必有太大參考價值。她建議計劃成員應參考更切身的個人化資料，並按自己的人生階段和風險承受能力，為退休保障制訂適當的投資策略。

劉麥嘉軒解釋，強積金制度整體投資回報是反映400多萬計劃成員集體投資決定的平均數，只是一個概括的統計數字，與每一位計劃成員自己的投資回報並沒有直接關係，因為每位計劃成員的投資組合中，基金的風險程度和所投資市場的表現不同，因此回報亦不會相同。

劉麥嘉軒以下列強積金數據，反映強積金制度整體年率化淨回報，與個別基金種類的年率化淨回報比較，存在相當差異。

截至今年7月底，強積金制度自實施以來的整體年率化淨回報為2.8%，但六個基金種類的年率化淨回報各不相同，例如佔強積金總資產八成的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報分別為4.1%和4%。由此可見，把全數近400個基金的淨回報得出的一個整體平均數，只能作為宏觀的參考，卻不足以為個人強積金投資決策提供全面的參考價值。

她又指，從另一個角度看，同一基金種類內不同基金的表現亦會有差距。例如「預設投資策略」（DIS）核心累積基金是一種混合資產基金，但核心累積基金自2017年4月推出以來的平均年率化淨回報達到6.1%，與混合資產基金同期的整體表現也有顯著分別。

劉麥嘉軒又介紹一個把強積金投資相關資訊分為三個層次的「資料金字塔」：「資料金字塔」最底層的資料反映強積金制度的整體回報率及不同基金種類的平均回報數字，屬宏觀數據資料，亦是傳媒和評論員較多引述及談及的資訊。第二層資訊包括基金詳情及表現等的資料，主要臚列於基金便覽、各個強積金計劃及基金資料和積金局的強積金基金平台等。這些資訊能協助計劃成員瞭解每個基金的投資目標和風險級別、基金開支比率以及在不同時期的表現等，對打工仔女選擇基金和建立個人化的投資組合非常有用。她十分鼓勵打工仔女在挑選強積金基金時，參考第二層資訊。

至於在打工仔女檢視強積金時最具直接參考價值的資訊，就是在「資訊金字塔」最頂層的個人化資料。這一層的資料可以在受託人每年向計劃成員發出的強積金周年權益報表內找到，當中記錄了每位成員自己投資組合的最新情況，以及過去一年的供款和投資概況，包括帳戶收支、結餘、投資回報等。

她又指，隨着「積金易」平台啟用，各個強積金計劃逐一加入平台後，計劃成員所有強積金帳戶的綜合實時資訊將會一目了然，打工仔女可善用這個平台掌握自己的強積金資訊，做好強積金管理。