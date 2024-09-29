【老友記注意】銀債保底息4厘勝定存　專家醒你認購攻略

第9批銀色債券周一(30日)起正式開始開售，發行金額為500億元，可酌情提高至550億元，年期為3年，「保底息」不會少於4厘。2025年或之前年滿60歲(即1965年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。

與往年一樣，銀債入場費每手1萬元，每人最多可分配100手；持有人每半年將獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，或者4厘的保證回報，以較高者為實。

以成功認購10萬元銀債為例，即每半年可最少收息2,000元；回報高於大型銀行約3.2厘的6個月港元定存，僅得1,600元利息。

值得一提的是，銀債不設二手市場，有需要的投資者可要求政府原價贖回。為公平起見，所有重複申請將不予受理；每項申請將以個人身份證號碼識別，而非銀行戶口。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，銀債保證回報4厘，更設有「保底」機制，相信今年認購反應會更勝去年，預期接近50萬人參與，建議客戶認購15至20手。

中銀香港個金產品總經理周國昌估計是批銀債認購反應不俗，超額認購機會較大，料認購人數略超過30萬，建議保守的長者可認購20手，若資金充裕可考慮申請25至30手。

滙豐大中華市場外匯固定收益交易部主管黃子卓認為，美債孳息率曲線倒掛，即「短息高於長息」，故3年期銀債提供4厘實屬吸引，同樣3年期的外匯基金債券或政府債券收益率僅約2.5厘。

渣打香港財富方案業務主管何文俊指，港元定存優惠息率有機會逐步回落，目前是合適時機透過優質債券鎖定較高的收益率。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，現時市場上的定期息率已經少於4厘，而且未來息口是呈向下趨勢，今次銀債是的年期為3年，屆時息口可能只得1至2厘，認為今次銀債的息率是非常吸引。

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