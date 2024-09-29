本港8月商舖註冊宗數跌26%　24小時健身室逆市擴充

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年8月份商舖註冊宗數錄57宗，按月下跌約26.0%，註冊金額則錄約8.21億元，按月下跌約34.6%。該行認為，隨着運動風氣及港人習慣改變，未來會有更多24小時健身室於本港各區擴大版圖，地點不再僅限於核心區和商業區，還有可能選擇方便大眾的民生區街舖及基座商場。而聯儲局在今年9月中宣布減息半厘，預料措施有助商舖售價的跌幅放緩。

若按銀碼劃分，價值500萬元或以下及介乎500萬以上至1，000萬元的商舖註冊量最新分別有29宗及9宗，按月分別下跌約12宗及2宗。介乎1,000萬以上至2,000萬元及2,000萬元以上至5,000萬元物業分別錄得12宗及4宗，按月分別下跌約1宗及5宗。而介乎5,000萬元以上至1億元的商舖註冊量亦錄得2宗。

另外，上月錄得1宗逾億元註冊成交，繼上半年兩宗荃灣區商場舖位大手註冊成交後，再次為同區的民生商場增添了一宗逾億元的註冊成交。本地投資者以2.18億元購入荃灣荃景圍187-195號荃威花園商場三期6樓全層。

上月有租戶於淡市轉租為買的個案。美聯旺舖董事梁國文表示，油麻地新填地街142至148 號地舖及1樓全層以約2,800萬元沽出，買家為近年積極擴充的24/7 FITNESS健身中心，亦是該單位的原租客。24小時健身室逆市擴充亦帶動大面積舖位租務轉活，近月有連鎖健身中心以月租約190萬元租用中環舖位，面積逾19,000平方呎，大埔及柴灣亦獲24小時健身室承租。

根據該行香港主要購物區街舖空置及商戶分布的調查數據顯示，四核心區的主要街道於2020年第三季有3間24小時健身室，而2024年第三季則增加至8間。在元朗區的主要街道，24小時健身室的數量從2020年第三季的1間增至2024年第三季的4間，目前該區主要街道上也沒有傳統硬銷或預繳長期會籍的健身室。另外，根據健身業界去年的報告，截至2023年10月，全港24小時健身室有214間，較2018年的9間增加約23倍。同時，香港運動及健身行業市場銷售額亦持續增長，由2021年的36.6億港元增加至2023年的41.8億港元，上升了14.2%。