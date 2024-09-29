柏蔚森II首批155伙　折實入場費約424.7萬

價單所見，首批單位涵蓋33伙一房及122伙兩房，150天即供折扣率為6%，其中36伙額外有12%折扣，折實價介乎427.5萬至1,086.9萬元，折實呎價約16,317至24,100元。於10月2日至10月6日期間購入上述指定36伙，可享28,000元限時折扣。售價及呎價最低均為3座2樓F室，實用面積262方呎一房，計及限時折扣後，售價為424.7萬元及呎價約16,210元。

項目已同步上載銷售安排，落實周三悉數出售155伙。若單計指定36伙精選單位，折實平均呎價約16,735元，折實價為427.5萬至732.4萬元，折實呎價則由16,317至18,136元，另享限時折扣。

價單提供升級「維港匠心租務安排」，租賃期為期兩年，年度租金為成交金額4%，租金每半年繳付一次。由發展商為買家提供指定租客，租期由相關住宅物業之轉讓契之日的翌日起計算。發展商指，物業市場料將面對連環減息，預計投資者會因應利率下調周期，將出現「收租好過收息」，為定存資金尋找新的出口，帶動柏蔚森銷情。