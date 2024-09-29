The YOHO Hub II加推94伙　折實均價15127元

新地副董事總經理雷霆稱，項目第6座單位秉承早前第8座的暢旺銷情，昨日售出112伙，佔推售單位逾93%，向隅客眾多，故加推新一批單位，並輕微加價約1%。

他續指，主要銀行推出低定息按揭，可見銀行現時積極爭取按揭，反映銀行對後市有信心，亦相信接下來減息速度更快。同時，今年住宅租金升勢凌厲，The YOHO Hub單位現時呎租可達50元，按最新售價計可享約4厘租金回報。目前銀行存款利息下調，預計吸引更多人買樓收租。

總結剛過去周六銷售情況，新地代理執行董事陳漢麟指，項目昨日錄得3組大手買家購入2伙，最大手買家斥資逾2,100萬元買入2伙三房單位。據統計，昨日有三分之二的買家採用90天成交付款方法入市，來自元朗區的買家佔整體約五成。

陳漢麟續指，最新加推的價單6號，提供46伙兩房單位及48伙三房單位，首度推出D單位及J單位，折實價介乎661.1萬至1,429.23萬元，折實呎價由13,328至17,963元。另有13伙早前已公布售價的單位會加價約1%，主要為第6座的B單位及F單位。The YOHO Hub II提供939伙，迄今累售逾500伙，套現接近50億元。