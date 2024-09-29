中金︰港股沽空規模急升　反映資金好淡博弈

港股近期谷底大翻身，重上兩萬關點。中資券商中金表示，在市場大升過程中，港股沽空規模同樣走高，側面反映交易型資金的好淡博弈。同時引述全球資金流向監測機構EPFR數據指，在9月19至25日，海外主動資金加快流出A股與海外中資股，但被動資金大幅流入，不排除非機構投資者通過交易所買賣基金(ETF)大舉增持，這與A股與港股指數中權重較大的「核心資產」大漲現像一致。年初至今，港股及港股美國預託證券(ADR)主動外資流出105億美元。

中金指，上周受金融三部委「一籃子」政策與政治局會議積極信號的提振，投資者情緒快速回暖，惟主動外資持續流出A股及港股。在9月19至25日期間，A股主動外資流出2億美元，按周增加1倍，被動資金則由上周流出的3億美元，轉為流入6.7億美元。與此同時，港股和ADR海外資金亦整體轉為流入，規模達5.3億美元，而上周為流出3.4億美元。其中，主動資金加快流出至2.8億美元，按周增加86.66%，但被動資金大幅回流8.1億美元，上周錄1.8億美元流出。

該行指出，長線機構投資者更多減少低配程度，以防止大幅跑輸，而非大舉加倉。對沖基金等交易性資金行動更快、更靈活，與4月至5月港股大升的情況相若。不過，在9月23至27日期間，南向資金流入收窄，甚至一度流出，部分升勢強勁的龍頭企業的南向整體淨賣出，不排除出現「獲利了結或調倉」行為。全周累計流入23.9億港元，日均流入4.8億港元，較上周日均流入30億港元大幅減少84%。

另外，該行提到，截至8月底止，主動基金對中國配置比例仍低於基準約0.1%。板塊方面，海外資金對中資醫療保健、消費、半導體及硬件、資本品「超配」，對互聯網、金融及房地產「低配」。