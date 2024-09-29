美國7月手機銷售量增5%

根據Counterpoint的最新美國智慧能手機追蹤報告，當地智能手機市場7月的銷售量按年增5%，主要得益於三星和摩托羅拉(Motorola)的推動。

蘋果公司(Apple Inc.)的銷量因為iPhone升級率較低而下滑，少數的亮點是iPhone 15 Pro的強勁銷售。研究總監Jeff Fieldhack表示：「儘管整體出貨量下降，但高價值、高利潤的iPhone 15 Pro的單位銷量卻以兩位數的速度增長。傾向於Pro型號的組合變化一直是一個持續的主題，也是我們在進入9月發布和財報季時所關注的重點。」

推動整體市場成長的一個主要動力是三星，其廉價的Galaxy A15 5G銷量強勁，佔其銷售額的近1/3。此外，其Galaxy Z Flip 6和Galaxy Z Fold 6可折疊手機的發布時間也較早。

摩托羅拉從電訊服務商預付費整合中受益，Verizon、T-Mobile和AT&T在其產品組合中減少了品牌數量，而最暢銷的Moto G Play則從其他供應商手中奪走了市場份額。