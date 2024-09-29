周未一手成交增至250宗　按周飆逾9倍

受惠連場大型新盤銷售活動，周未一手市場成交量攀升至逾250宗水平，較對上一周僅約25宗大增逾9倍，為逾兩個月來最多。元朗現樓項目於兩日內共沽出115伙。

●啟德天璽‧天3日累收逾7,000票

●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT加推價單3號

●元朗站The YOHO Hub II兩日共沽115伙

●啟德跑道區柏蔚森II首張價單涉155伙

●啟德海灣第1期獲投資者連掃3伙

●沙田星凱‧堤岸一房成交價653萬元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，旗下沙田星凱‧堤岸於周日(29日)售出一房單位，為2座42樓A室，實用面積325方呎，成交價653.1萬元，呎價約20,095元。他補充，樓盤8月至今已售出40伙，套現逾3.8億元。全盤開售至今累售1,207伙，佔全盤1,335伙逾90%。

●粉嶺北ONE INNOVALE三房售953萬元

●將軍澳海茵莊園年內累沽326伙

●旺角Larchwood月內累錄24宗終止交易