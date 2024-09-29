周未一手成交增至250宗 按周飆逾9倍
2024年09月29日 22:07
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受惠連場大型新盤銷售活動，周未一手市場成交量攀升至逾250宗水平，較對上一周僅約25宗大增逾9倍，為逾兩個月來最多。元朗現樓項目於兩日內共沽出115伙。
●啟德天璽‧天3日累收逾7,000票
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，自公布開價後市場反應熱烈，周末參觀人潮絡繹不絕，兩日錄得逾1.2萬個參觀人次。市場消息指，截至周日(29日)晚上近8時，項目於過去3日已累收逾7,000個購樓意向登記，按首兩張價單共推出304伙計，暫錄超額認購逾22倍。
●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT加推價單3號
英皇國際(00163)旗下黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，周日(29日)修訂銷售安排，將部分招標單位改為價單形式出售，同步上載價單3號，折實平均呎價約21,179元，提供18伙開放式單位，實用面積179至180方呎，折實價介乎359.64萬至397.03萬元，折實呎價由19,980至22,180元。
●元朗站The YOHO Hub II兩日共沽115伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周末兩日共沽出115伙，最新加推價單6號，提供94伙，折實平均呎價約15,127元。發展商指，新一批單位輕微加價約1%。該批單位涵蓋46伙兩房單位及48伙三房單位，折實價介乎661.1萬至1,429.23萬元，折實呎價由13,328至17,963元。
●啟德跑道區柏蔚森II首張價單涉155伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森II，周六(28日)突擊公布首張價單，涉及155伙，折實平均呎價約19,207元，較同系列柏蔚森III逾兩個月前首批高約7%，並安排於周三以先到先得形式出售。發展商特別抽出其中36伙提供18%折扣，一房折實售價約427.5萬元起。
●啟德海灣第1期獲投資者連掃3伙
由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，周六及周日(28,29日)暫錄得約6宗成交，涉及的總成交金額逾2,931萬元。包括有投資者斥資逾1,460萬元連購3伙一房單位。上述6宗成交價介乎478.9萬至497.5萬元，呎價約15,941至17,066元。其中，第2A座15樓N室，實用面積288方呎，成交價491.5萬元，呎價$17,066元。
●沙田星凱‧堤岸一房成交價653萬元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，旗下沙田星凱‧堤岸於周日(29日)售出一房單位，為2座42樓A室，實用面積325方呎，成交價653.1萬元，呎價約20,095元。他補充，樓盤8月至今已售出40伙，套現逾3.8億元。全盤開售至今累售1,207伙，佔全盤1,335伙逾90%。
●粉嶺北ONE INNOVALE三房售953萬元
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周六(28日)售出E座1樓1室，實用面積683方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價953.34萬元，呎價約13,958元。
●將軍澳海茵莊園年內累沽326伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周六(28日)錄得兩宗成交，包括1座38樓A5室，實用面積216方呎，成交價428.4萬，呎價約19,833元。另一伙為2座33樓C8室，實用面積284方呎，以544.6萬元成交，呎價約19,176元。項目至今於年初至今共累沽326伙，套現逾17.3億。
●旺角Larchwood月內累錄24宗終止交易
宏安地產(01243)旗下已屆現樓的旺角Larchwood，再新增4宗終止交易，本月內累計已錄得24宗同類個案，牽涉的總成交金額逾1.3億元。上述最新4宗個案的單位均屬一房戶型，原本在去年以介乎563.6萬至715.4萬元售出，當時呎價約21,761至28,616元。發展商已安排於10月1日重新發售該4伙。