映灣園三房戶883萬易手　7年獲利23萬元離場

二手樓價持續下跌，東涌映灣園套三房單位，議價後以883萬元易手，呎價僅約9,525元，約7年帳面只升值約2.7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島本周末錄約1宗買賣，單位為16座中層G室，實用面積約882方呎，套三房間隔，最新以1,420萬元沽出，呎價約16,100元。

●利嘉閣吳玉蘭指，鰂魚涌康怡花園E座中層3室，實用面積約524方呎，剛以635萬元易手，呎價約12,118元。

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九龍區

●美聯張曉盈表示，荔枝角美孚新邨5期恆柏街5號高層B室，實用面積約507方呎，議價後以510萬元獲買家承接自住，呎價約10,059元，原業主於1975年以14.5萬元購入，持貨約49年帳賺約495.5萬元，期內升值逾34倍。

●中原許永生指，長沙灣凱樂苑A座高層17室，實用面積約477方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場叫價670萬元，現累減50萬元，以620萬元沽出，呎價約12,98元，新買家為外區白居二客。

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新界區

●中原陳繼成稱，東涌映灣園9月累錄約11宗買賣，包括9座中層H室，實用面積927方呎，套三房間隔，議價後以883萬元易手，呎價約9,525元，原業主於2017年以860萬元購入，持貨約7年帳面獲利23萬元，升值約2.7%。

●祥益黃文樂指，日前屯門居屋新圍苑D座高層5室，實用面積約554方呎，三房兩廳，區內客原先一直在區內租樓，減息後入市信心隨即增強，決定由租轉買，為與家人居住同屋苑，方便日後照應，獲減價12萬元，已補價自由市場以408萬元購入，呎價約7,365元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門豫豐花園13座高層F室，實用面積約396方呎，區內客見屋苑樓齡較新，決定由租轉買，以325萬元購入上車做業主，呎價約8,207元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天頌苑N座高層4室，實用面積約531方呎，兩房間隔，獲區內首置客擁綠表資格，原業主加大議幅，累積減價25萬元，未補價第二市場以325萬元成交，呎價約6,121元。

●世紀21奇豐表示，沙田翠麗花園A座低層01室，實用面積約305方呎，兩房間隔，望園景，叫價385萬元，放盤約4個月，獲買家以310萬元承接，呎價約10,164元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城16座低層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，放盤約兩星期，叫價450萬元，累減22萬元，減幅約4.9%，以428萬元成交，呎價約13,089元，原業主於2018年1月以538萬元購入，帳面虧蝕110萬元，貶值約20%。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山迎海8座中層D室，實用面積約496方呎，兩房連儲物室間隔，望園景，原先叫價680萬元，放盤約9個月，獲買家以668萬元承接，呎價約13,468元，原業主於2020年3月以800萬元購入，持貨逾4年帳面虧蝕132萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山銀湖‧天峰5座高層連天台戶，實用面積約1,564方呎，四房間隔，望海景，連天台約671方呎，放盤約5年，原先叫價2,800萬元，以2,488萬元成交，呎價約15,908元，約13年帳面僅升值約5%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山曉峯灣畔1座高層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望樓景，放盤約兩個月，叫價620萬元，終減價30萬元，以590萬元成交，減幅約4.8%，呎價約12,241元。

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