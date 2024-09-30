本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年09月30日 07:00
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2024/09/30
●INTL GENIUS(00033)●末期業績
●金粵控股(00070)●末期業績
●冠軍科技集團(00092)●末期業績
●正商實業(00185)●末期業績
●國家聯合資源(00254)●末期業績
●中國高精密(00591)●末期業績
●中港石油(00632)●中期業績
●森美控股(00756)●末期業績
●中國健康科技集團(01069)●末期業績
●美亞控股(01116)●末期業績
●中國環境資源(01130)●末期業績
●中國生態旅遊(01371)●末期業績
●中國碳中和(01372)●末期業績
●工蓋有限公司(01421)●末期業績
●OKURA HOLDINGS(01655)●末期業績
●郵儲銀行H(01658)●中期業績
●高地股份(01676)●末期業績
●澳洲成峰高教(01752)●末期業績
●十方控股(01831)●末期業績
●秀商時代控股(01849)●末期業績
●時計寶(02033)●末期業績
●長城汽車H(02333)●中期業績
●創聯控股(02371)●末期業績
●易緯集團(03893)●末期業績
●絲路能源(08250)●末期業績
●新都酒店(08315)●末期業績
●WT集團(08422)●末期業績
●環球友飲智能(08496)●末期業績
●長城汽車-R(82333)●中期業績
2024/10/02
●海峽石油化工(00852)●中期業績
●中國金屬利用(01636)●中期業績