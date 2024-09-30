本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年09月30日 07:00
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    2024/09/30
    ●INTL GENIUS(00033)●末期業績
    ●金粵控股(00070)●末期業績
    ●冠軍科技集團(00092)●末期業績
    ●正商實業(00185)●末期業績
    ●國家聯合資源(00254)●末期業績
    ●中國高精密(00591)●末期業績
    ●中港石油(00632)●中期業績
    ●森美控股(00756)●末期業績
    ●中國健康科技集團(01069)●末期業績
    ●美亞控股(01116)●末期業績
    ●中國環境資源(01130)●末期業績
    ●中國生態旅遊(01371)●末期業績
    ●中國碳中和(01372)●末期業績
    ●工蓋有限公司(01421)●末期業績
    ●OKURA HOLDINGS(01655)●末期業績
    ●郵儲銀行H(01658)●中期業績
    ●高地股份(01676)●末期業績
    ●澳洲成峰高教(01752)●末期業績
    ●十方控股(01831)●末期業績
    ●秀商時代控股(01849)●末期業績
    ●時計寶(02033)●末期業績
    ●長城汽車H(02333)●中期業績
    ●創聯控股(02371)●末期業績
    ●易緯集團(03893)●末期業績
    ●絲路能源(08250)●末期業績
    ●新都酒店(08315)●末期業績
    ●WT集團(08422)●末期業績
    ●環球友飲智能(08496)●末期業績
    ●長城汽車-R(82333)●中期業績
    2024/10/02
    ●海峽石油化工(00852)●中期業績
    ●中國金屬利用(01636)●中期業績