凝聚力量　改革求變　抓住國家高質量發展新契機

廠商會盧金榮會長指，廠商會將以持續創新的服務，引領業界邁向高質量發展，並充份發揮香港作為「超級增值人」的角色。

【特約報道】正值國慶75周年之際，香港作為國家建設的重要參與者和貢獻者，不僅應當熱烈慶祝這一歷史性時刻，更應深思在新征程中如何發揮更為關鍵的作用，抓住國家高質量發展所帶來的新契機。

近年來，香港經濟遭遇到一系列發展瓶頸，除了外在因素，也因為一些內部問題，特別是在傳統產業的轉型升級和創新成果的轉化上顯得力有不逮，已經影響了其競爭力的持續提升。二十屆三中全會提出了三百多項重要改革措施，表達了中央希望香港能夠展現更大的勇氣與決心，必須主動「識變、應變、求變」，進行更徹底的變革。

國家提出發展「新質生產力」的理念，正好為香港如何「改革」指明了方向。發展新質生產力，除了要在創新科技和新型工業化領域持續發力，還需為傳統產業注入新的生產要素。廠商會一直提倡通過發展「中試」，將本地科研的投入轉化為真正推動經濟增長的產業，並藉此幫助傳統企業更有效地借助「港研」技術，實現升級轉型。

除了技術的突破和變革，香港也應進一步在品牌建設、綠色低碳及標準制定等方面發揮固有和新建優勢，形成創新、高品質、可持續的「港版新質生產力」，甚至可以跟內地緊密合作，形成更強大的「合金生產力」，助力內地產業「走出去」。舉例說，中國電動車產業近年來快速崛起，雖也面臨不少外部壓力，但香港可以憑藉其國際化背景，以及在新能源產業和專業服務領域的領先優勢，為提升國家新能源汽車產業鏈的韌性和價值貢獻力量，同時也為本港新型工業化發展開啟更廣闊的機遇。

成功的改革不僅依賴政府的力量，還需要全社會的共同參與和努力。同樣地，新質生產力作為一個宏觀的概念，也應廣泛應用在不同領域。建議特區政府牽頭，帶領社會各界理解並應用這一新思維，掀起一場以「挖潛、創新」為主題的全港產業改革浪潮。這不僅是香港融入國家發展的應盡責任，也是我們破解深層次矛盾、突破困局、重整固有優勢的歷史性機遇，我們必須牢牢把握！(資料由中華廠商會提供)

全國政協委員、香港中華廠商聯合會會長盧金榮博士BBS JP