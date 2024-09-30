銀河娛樂連續兩年奪最佳綜合度假村　呂耀東膺傑出行政總裁

【特約報道】銀河娛樂集團(下稱「銀娛」)早前於菲律賓馬尼拉舉辦的「2024 IAG Academy IR Awards」頒獎禮上囊括4項殊榮，成為獲獎最多的澳門綜合度假城營運商。當中，銀娛副主席呂耀東榮膺「傑出行政總裁」，該獎項旨在表揚過去12個月透過展示最具創新性、創造力、領導力及原創思維，從而為企業創造增加價值之行業領導。此外，銀娛亦分別憑藉旗下旗艦項目「澳門銀河™」世界級綜合度假城，連續第二度榮獲「最佳綜合度假村」行業大獎及「最佳綜合度假村整體餐飲體驗」獎項；同時旗下嶄新世界級酒店品牌 — 澳門銀河 萊佛士獲頒「最佳綜合度假村酒店」。是次頒獎禮上，由星際酒店營運副董事李福成代表銀娛接受相關獎項。

多年來，銀娛積極配合澳門特別行政區政府的施政方針，透過包括「澳門銀河」綜合度假城，以及會展空間面積達40,000平方米的銀河國際會議中心和澳門最新、最大的室內綜藝館 — 銀河綜藝館，持續為業界引入嶄新的旅遊、娛樂、休閒項目、產品及體驗，包括支持多項國際級會議、娛樂表演、體育及文化盛事與相關活動於澳門舉辦，以務實行動助力推動業界的多元發展及深化澳門「世界旅遊休閒中心」定位之內涵。

「澳門銀河」綜合度假城一直以打造一站式世界級綜合旅遊休閒體驗見稱，現時不但雲集8大享譽盛名的國際酒店品牌，規模冠絕業界；並擁有多元化的非博彩設施。除了是次榮獲「最佳綜合度假村整體餐飲體驗」之逾120個、涵蓋米芝蓮星級餐飲體驗及地道美食之餐飲選擇外，亦有全球領先空中水上綠洲 — 「天浪淘園」、集合國際頂尖品牌的「銀河時尚匯」購物中心、屢獲殊榮的5星級水療中心以及配備最頂尖影音科技、豪華舒適配套的「銀河影院」等。此外，作為全球最大的套房式萊佛士物業，澳門銀河 萊佛士自去年開業以來，深受旅客喜愛，是次獲評「最佳綜合度假村酒店」亦肯定其打造之卓越酒店款客設施及服務。明年年中，另一世界級酒店品牌澳門銀河 嘉佩樂亦將開業，屆時將成為「澳門銀河」內的第九家酒店品牌，進一步助力豐富澳門的高端旅遊休閒體驗。

銀娛不遺餘力積極推動澳門綜合旅遊休閒產業可持續發展的工作，多年來獲得不同國際權威機構的認可。今年，銀娛合共14年被譽為博彩業界「奧斯卡」的「國際博彩業大獎」頒發相關殊榮，包括連續第二年獲頒「可持續發展大獎」；亦於《Travel + Leisure》2024亞太區奢華大獎中，在四大類別榮登榜首，當中「澳門銀河」獲評「亞太區最佳綜合度假城」等。未來，銀娛將一如既往秉持「傲視世界 情繫亞洲」的服務理念，繼續為客人提供超凡的世界級綜合度假城體驗，以多元方式支持促進澳門經濟適度多元發展。