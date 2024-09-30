鄧建初：港股後市如何發展？

雖云太陽底下無新事，然而在股票市場，卻不停地上演着初哥常掛口邊的「世事難料」。對任何突如其來發生的事情，如能以平常心面對，冷靜分析，自可定出應對策略。

事前作出部署，勝過臨場執生。寫文章分析大市對判斷後市方向有極大幫助，初哥於今年頭至今，測市多次，幸不辱命，屢測屢中。

屈指一算，貼中大市例子有多篇。例如今年1月11日標題「美股位高勢危，港股有冇機會大升？」、2月1日「爆雷股層出迭見，港交所如何拆彈」、2月22日「港股否極泰來， 14597已成近年低位」、3月4日「港股日升日跌，股民如何面對」、4月11日「語言偽術充斥市場，港股估值是否便宜」、4月18日「總統與財長減息言論南轅北轍，你信邊個？」、4月25日「環球政局撲朔迷離，港股美股點部署」、5月1日「股票市場洗腦遊戲，適時進退談何容易」、5月9日「港股連升多日一洗頹風，超值股應往哪處尋」、5月27日「恒指量度目標位已見，後市如何發展？」、6月13日「人有人格股有股路，捨易取難勝算低」、6月27日「港股牛熊難分辨，新股市場有表現」、7月18日「初哥測中港股高低位，下半年展望如何？」、7月23日「口術不迭出爾反爾，9月減息高唱入雲」， 8月1日「大選風雲變色，港股美股命運如何？」、8月19日「公布業績有啟示，港股能否乘時起」、9月5日「歷史不斷重演，香港樓市會否起死回生？ 」、及9月23日「減息趨勢已成，逆向思維看樓市股市」等等。

上周一(23日)文章刊出後，恒指一如所料快速升抵量度目標位19,700點。加上內地推出雷霆萬鈞的組合拳，上周五(27日)恒指猶如追風逐電地狂升至最高位20,743點，收市20,632點，成交創出歷史紀錄4,457億元，似有大舉挾空倉之嫌。

現階段會劇烈波動，短線阻力21,139點，大幅回吐後，可望挑戰中線阻力22,700點。短線支持位20,000點心理關口位，更強支持位在兩個上升裂口頂位19,000點及18,400點，可逢低吸納，迎接年底來臨的大升浪。

介紹：資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。