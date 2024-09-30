比亞迪召回逾9.6萬輛電動車 股價仍升2%

據相關通告，比亞迪汽車工業有限公司召回2023年2月4日至2023年12月26日期間生產的部分國產海豚、元PLUS電動車，共計87,762輛；比亞迪汽車有限公司則召回2022年11月2日至2023年6月19日期間生產的部分國產元PLUS電動車，共計8,952輛。

本次召回範圍內的部分車輛因電動助力轉向管柱總成(CEPS)控制器製造工藝原因，設備工裝上蓋板關閉時與控制器電路板上的電容器干涉，導致電容器產生微裂紋。車輛使用中，電容器微裂紋可能擴大引發短路，造成電容器過熱燒蝕，甚至起火，存在安全風險。

比亞迪汽車工業有限公司、比亞迪汽車有限公司將委託比亞迪授權經銷商為召回範圍內的車輛免費加裝控制器絕緣墊片，以消除安全隱患。