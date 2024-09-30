港交所：把握定息ETF投資機遇

在波動市況下投資者對穩定、多元化的投資需求上升，推動環球定息ETF市場近年持續增長。根據貝萊德的數據，截至2023年7月，全球投資於債券ETF的資產管理規模達到2萬億美元。究竟定息ETF有甚麼特點和優勢？香港ETF市場上又有哪些相關的產品選擇？下文將逐一探討。

定息ETF具流動性和成本效益

固定收益ETF(又稱定息ETF)涵蓋的資產類別範圍廣泛，包含債券及其他定息證券。定息ETF為投資者提供便捷的途徑，讓他們進入不同的定息資產市場，例如政府及公司債券等。與傳統的債券基金相比，定息ETF的吸引力在於其流動性、透明度及成本效益。

定息ETF亦可為投資者提供以下優勢：

多元化組合：若投資者冀構建多元化的定息產品組合，一般須要大量起始資本。定息ETF涵蓋多種債券，讓投資者可避免持有單一證券的風險。

流動性：與較難買賣的個別債券不同，定息ETF單位在證券交易所買賣，為投資者提供便捷的交易途徑，其高度流動性確保投資者能夠根據市況調整持倉。

成本效益：定息ETF的開支比率一般較主動型債券基金為低，此成本優勢讓投資者能夠保留更多回報，提高成本效益。

透明度：定息ETF每天披露持倉，投資者能夠觀察其所持有的資產。ETF透明度高，讓投資者了解其定息投資組合的組成部分，有助他們進行投資決策。

香港定息ETF今年以來日均成交翻倍

香港市場的定息ETF產品為投資者帶來豐富的產品選擇。截至2024年9月16日，香港上市的定息ETF共有18隻，涵蓋美國國債、中國政府及政策性銀行債券、亞洲債券、綠色債券等各種債券。今年截至9月16日，香港上市定息ETF的資金淨流入規模達到1.7億港元，平均每日成交額按年增長接近一倍，達到3,240萬港元，總市值則達到430億港元，按年增長6%。

隨着美國聯儲局早前宣布了四年來的首次降息，美國利率變化所衍生的投資機會成為市場關注點。若要捕捉這些變動，其中一個最便捷及低成本的方法，莫過於美國國債ETF。今年在香港上市的美國國債ETF數量顯著增加，當中涵蓋不同年期的美國國債產品，有利投資者根據其利率展望調整投資組合。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁(Brian Roberts)