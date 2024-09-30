ZA Bank上半年淨收入增46%　實現單月盈利

虛擬銀行ZA Bank公布2024年上半年財務業績，當中淨收入按年增長46%，帶動公司7月首次實現單月扭虧為盈。

上半年，公司淨利息收入按年大增84%至超過2.07億元，淨服務費及佣金收入按年增長38%至逾4,800萬元，淨息差由去年同期皫1.87%擴闊至2.21%。淨虧損率進一步收窄71.7個百分點；淨虧損減少45%，較去年大幅減少近1億港元。總資產於上半年增長43%至200億元。

ZA Bank行政總裁姚文松表示，儘管宏觀環境充滿挑戰，今年上半年的業績維持強勁，反映專注於高質量增長和營運效率的策略取得成效。公司首度錄得單月盈利，足以印證香港數字銀行業務模式的強大和可持續性，讓公司可以穩步邁向持續盈利。

該行表示擁有零售用戶超過800,000人，客戶存款按年增長70%至168億元，今年上半年的增幅則為 44%，主要受新存款產品（包括高息錢罌和懶人錢罌）以及香港首個行路賺息計劃「步步生息」等創新體驗帶動。ZA Bank App目前提供超過 150 款投資基金，投資於基金的資產總值於上半年增幅達2倍。商業銀行方面，2024年上半年新開戶數目錄得60%增長。