港股第三季集資額按年升逾3倍　今年IPO集資額全球暫排第五

倫敦證券交易所集團(LSEG)金融市場交易商情報(Deals Intelligence)指，今年首三季香港股票資本市場總募資額達178億美元(下同)，按年增長29.5%；股票資本市場發行數量按年增長8.8%。至於單季表現，第二季市場活躍度回升，總募資額達56億元，為首季4倍，同時第二季市場交易量較首季增長26%；第三季總募資額109.6億元，按季增長96%，按年勁增3.41倍。

至於其他交易所集資情況，美國證券交易所年初至今在全球IPO市場中位居第一，納斯達克以19.2%市場份額領先，其次是佔17.3%的紐約證券交易所。印度國家證券交易所及孟買證券交易所分別以11.2%及10.4%的市場份額緊隨其後。然而，全球IPO(包括二次上市)年初至今共募資761億元，按年下跌21.9%，為2009年(517億元)以來最低前三季總額。

另一方面，本港後續發行/股票增發募資達45億元，按年下滑50.8%。不過，後續發行數量至少達161筆，按年增長12.6%，惟發行規模普遍較小。金融業在香港股票資本市場募資額達57億元，市場份額31.8%。美資大行摩根士丹利在香港IPO市場的承銷排名領先，佔據18.1%的市場份額，相關募資額32億元。