GUM：MPF年初以來人均賺2.3萬　達去年近3倍

強積金顧問公司GUM公布第三季強積金成績表。今年以來截至9月24日，「GUM強積金綜合指數」上漲9.4%，報246.6點；「GUM強積金股票基金指數」升12.9%，報331.5點；「GUM強積金混合資產基金指數」升9.1%，報251點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升2.8%，報129.1點。年初至今人均賺23,006港元，而2023年全年人均賺8,171港元，今年回報暫時已達去年近3倍。

單計9月份，截至本月24日強積金人均回報為4,408港元。

GUM表示，GUM強積金指數年初至今全線錄得正回報。第三季環球股市展現強韌性，儘管市場對美國經濟衰退的憂慮及日圓拆倉導致的跌幅影響，仍能穩步回升。中港股市在9月份大幅反彈，受益於人民銀行等機構共同推出的經濟刺激「組合拳」，包括降準0.5厘及調低房貸利率等措施，恒生指數突破2萬點，創年初至今最高位。此外，美國及歐洲多國通脹數據呈向下受控趨勢，主要央行相繼減息，美國聯儲局在9月更大幅減息0.5厘，推動債券基金價格上升。

對於第4季展望，GUM常務董事陳銳隆指出，今年強積金出現股債齊升，年初至今回報已達9%。隨着中央推出刺激政策，中港股市成交額大增，市場預期仍然樂觀。然而，美國大選臨近及地緣政治風險上升，投資者應避免集中於單一市場。低風險成員可考慮配置保守基金以獲取穩定回報，並留意美國減息對債券基金的支持。