花旗集團基金向融幼社提供50萬美元資助

融幼社將獲得花旗集團基金的50萬美元資助，以在香港推行支援無家者的解決方案 。花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆蓮(右二)與融幼社行政總裁Catherine Gurtin(中間)及其團隊合影。

花旗集團基金宣布全球50家分別獲得2024年「Global Innovation Challenge」50萬美元資助的社區組織，支持它們以創新方式解決無家者問題。融幼社是將會獲得花旗集團基金資助的機構之一，亦是香港唯一一家致力支援懷孕外傭及其子女的慈善機構。

花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆蓮表示，花旗集團一直運用全球慈善資源和專業能力，為所服務的社區注入動力。集團致力支持世界各地的創新方案，以解決包括住屋問題在內的各種社會問題。如同全世界其他地方一樣，在關注和支援無家者的討論中，香港的外傭往往被忽視。在花旗集團基金的支持下，集團很高興能夠與融幼社一同提升社會對此問題的關注，並為孤立無助的懷孕外傭母親提供援助。

融幼社行政總裁Catherine Gurti感謝花旗集團基金的慷慨支持，以確保香港一些最弱勢的兒童能獲享保護和尊重。花旗集團基金的資金將協助融幼社加強外展活動預防逾期居留，研發一套中央系統處理庇護中心緊急轉介，以及擴展的自願返回原居地工作坊。

花旗集團基金的資金將支援融幼社執行以下三項擴展及試行項目，涵蓋外展活動加強預防逾期居留、庇護中心緊急轉介以及自願返回原居地工作坊。融幼社將擴展自願返回原居地工作坊，以深化其教育及輔導服務，涵蓋財務及職業培訓等範疇。