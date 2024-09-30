城堡證券據報擬申請中國獨資券商牌　總部設於上海

外媒引述消息人士報道，金融大鱷、美國對沖基金Citadel創辦人格里芬(Ken Griffin)旗下的城堡證券(Citadel Securities)在收購瑞信中國業務失敗後，選擇在中國建立自家經紀業務，正準備向中國證監會申請經紀、資產管理及自營交易牌照。

報道稱，在未能收購瑞信子公司後，城堡證券認為從頭開始打造業務是最佳選擇，原因是中國大多數券商持有全牌照，這與其風格不太相符。知情人士指，城堡證券本來認為瑞信的中國平台主要專注於經紀服務及投資銀行業務，更適合擴張。

報道並提到，雖然從頭開始建立業務將比透過收購花上更長時間，而且在中國獲得牌照通常需時至少12至18個月，不過消息人士稱，建立自家業務將令Citadel能靈活地針對中國市場來調整業務，公司正尋求在新的證券平台下增加經紀、交易及資產管理業務。

此外，內媒報道，在收購瑞信中國的交易擱淺後，城堡證券正計劃向中國證監會申請設立一家外商獨資證券公司，預計年內提交申請。城堡證券在中國的總部將設在上海，先期會申請經紀、資產管理、自營三項業務許可。「公司經紀業務會以服務機構客戶為主，散戶經紀業務暫不考慮。」知情人士稱，「IPO(首次公開招股)、併購也不是他們的優勢，所以投行業務也不在考慮範圍。肯定不是全牌照，會是一家特色化、專業化的券商。」