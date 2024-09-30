GUM：倘恒指年底升上23500　打工仔全年強積金回報4.5萬

港股近期升勢凌厲，強積金顧問公司GUM常務董事陳銳隆表示，假設恒指今日(30日)企穩20,900點，「GUM強積金綜合指數」截至9月30日止的月度升幅，應提升至介乎5.5至6%、累計首9月升幅則有13.5%，意味打工仔人均進帳分別約16,000及32,800港元。

他又稱，若然進一步假設恒指在年底升至23,500點，其他因素又保持不變，今年強積金整體回報或逾16%，意味打工仔全年強積金回報約有45,000元，料是過去多年表現較好的一年。

被問到較能承受高風險投資回報的打工仔配置策略，他建議股票及債券比例可以為80%、20%之比；其中中港股市基金比例佔50%，歐美股市佔比各為30%及20%，至於餘下兩成則為債券持倉。

至於仔細分析未來左右各地股市走勢的因素，他指中港股市可繼續看好，是因為中央推動的「組合拳」措施相當激進，規模逾3萬億元人民幣，屬2008年金融海嘯以來最勁，加上市盈率相比美日股市為低，他又指近期的抽升情況相信是投資者需要補倉所帶動，後續走勢則視乎外資北水如何看待港股。

至於近日股市抽升，打工仔又有否立即將資金轉入中港股票基金？他則表示暫時未有9月的資金轉換數據，惟認為打工仔的執倉反應較為緩慢，因昔日數據顯示他們較多出現「睇錯市」的情況，加上今輪港股升浪由政策市推升，料資金轉泊中港股市或要待10月才出現。

惟GUM策略及投資分析師雲天輝亦提到，由於首8月的數據顯示強積金的資金轉換規模達326億元，較去年同期的165億元大幅上升，反映打工仔積極管理強積金，全年淨轉換金額亦料超越去年全年333億元的規模。

至於後續影響美國、歐洲及日本股市的因素，陳指由於今年餘下時間美國聯儲局仍有機會減息0.75厘，歐洲經濟則由以南歐(即葡萄牙、西班牙)等地表現較北歐為好，都是推動兩地後市的有利條件，反之日本準首相石破茂上場則要小心，因其取態不似昔日的安倍晉三，主張建立亞太區北約聯盟，所以不排除日股及日圓走勢波動。此外，美國大選、以巴局勢、俄烏戰爭惡化、以及台海情況都是影響環球金融市場的不明朗因素。