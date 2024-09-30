字節跳動據報計劃採用華為晶片訓練新AI模型

外媒引述三名知情人士指，中國影片分享程式抖音海外版TikTok母公司字節跳動，計劃開發一種主要使用華為晶片訓練的人工智能(AI)模型，因美國的禁令讓這家社交媒體巨頭轉向在國內尋找晶片。

自2022年美國開始限制英偉達(Nvidia)等先進AI晶片的出口以來，字節跳動已轉向國內AI晶片供應商，並加速自身發展。知情人士稱，字節跳動在AI競賽中的下一步，是使用華為的Ascend 910B晶片來訓練大語言AI模型。不過也有另一知情人士表示，字節跳動正計劃推出新的AI模型，但無法透露是否會使用華為晶片。消息指，該公司已經將Ascend 910B晶片主要用於計算密集程度較低的推理任務，其中涉及預先訓練的AI模型進行預測。

報道指，訓練AI模型的要求極高，需要大量數據，以及運用超高性能晶片，如英偉達的高級圖形處理器(Graphics Processing Unit, GPU)。知情人士指，從計算參數來衡量，新模型的能力及複雜性將不如字節跳動現有的AI模型豆包。

字節跳動沒有作出回應。TikTok駐華盛頓發言人Michael Hughes代表字節跳動指，「整個前提都是錯誤，沒有開發任何新模型」。

報道提到，據報字節跳動今年已訂購超過10萬塊Ascend 910B晶片，但截至7月，收到的晶片還不到3萬塊，速度太慢，無法滿足公司的需求。知情人士又稱，與英偉達在中國推出的晶片相比，由於供應及運算能力有限，導致字節跳動無法為新模型設定時間表。