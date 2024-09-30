南韓現代汽車成立57年產量破億

南韓汽車製造商現代汽車(Hyundai)周一(30日)證實，截至今年9月，該公司汽車累計產量已突破1億輛，在該公司成立57年後創下里程碑。

外媒報道，1968年11月，現代汽車在蔚山工廠生產首輛汽車「CORTINA」；1975年量產南韓國內首款自主車型「Pony」；1986年所有車型產量突破百萬大關；1996年累計產量達1,000萬輛；2013年累計產量突破5,000萬大關。

隨着豪華子品牌「捷尼賽思」(GENESIS)及高性能子品牌「N」熱賣，而且配置專用平台E-GMP的電動車暢銷，現代汽車積極拓展印度等新興市場，去年取得公司成立以來最高銷售量，本月累計產量破億。

從1967年至今年8月，現代汽車最暢銷車款為Avante(外地稱Elantra，1,537萬輛)，其後依序為Accent(1,025萬輛)、Sonata(948萬輛)、Tucson(936萬輛)、SantaFe(595萬輛)。

現代汽車社長張在勛表示，累計產量破億，歸功於選擇並支持現代汽車的全球客戶。「現代汽車將成為移動出行規則的改變者，向總產量兩億邁進。」