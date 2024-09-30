老虎國際上周交易帳戶數量和交易訂單數量創兩年內新高
2024年09月30日 15:18
東網電視更多新聞短片
近期中資股大反撲，券商直接受惠。互聯網券商老虎國際(美股：TIGR)旗下平台在上周，即9月23至27日期間，全周交易帳戶數量和交易訂單數量創兩年內新高。該公司創始人及首席執行官巫天華表示，市場流動性預期好轉，以及新一輪政策的加強，推動股市強勢反彈，老虎平台上A股、港股和中概股均出現顯著上漲，體現市場對政策利好的積極反應。
其中，港股成交金額、交易帳戶數量和日均交易量(DARTs)均達到兩年內最高水平，成交金額和交易帳戶數分別按周勁升2.21倍及1.14倍。
A股方面亦不輸蝕，全周成交金額按周狂飆5.33倍，全周交易股數增長6.59倍。
至於投資者偏好，港股的科板塊明顯跑出，包括騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、美團(03690)、小米集團(01810)等。美股中概股則有名創優品、嗶哩嗶哩、京東、老虎等。另外，中國交易所買賣基金(ETF)升勢亦強勁，富時中國三倍做多ETF(美股：YINN)的交易訂單量較前一周增長9.66倍。
巫氏指，在老虎平台上，除了可以交易股票，還能交易期權期貨等衍生品，以助投資者採用不同的投資策略，把握市場機會。