老虎國際上周交易帳戶數量和交易訂單數量創兩年內新高

近期中資股大反撲，券商直接受惠。互聯網券商老虎國際(美股：TIGR)旗下平台在上周，即9月23至27日期間，全周交易帳戶數量和交易訂單數量創兩年內新高。該公司創始人及首席執行官巫天華表示，市場流動性預期好轉，以及新一輪政策的加強，推動股市強勢反彈，老虎平台上A股、港股和中概股均出現顯著上漲，體現市場對政策利好的積極反應。

其中，港股成交金額、交易帳戶數量和日均交易量(DARTs)均達到兩年內最高水平，成交金額和交易帳戶數分別按周勁升2.21倍及1.14倍。

A股方面亦不輸蝕，全周成交金額按周狂飆5.33倍，全周交易股數增長6.59倍。

巫氏指，在老虎平台上，除了可以交易股票，還能交易期權期貨等衍生品，以助投資者採用不同的投資策略，把握市場機會。