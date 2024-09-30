萊坊：8月港島甲廈呎租按年挫6.5%　空置率13.4%

萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》指出，由於市場氣氛疲弱，8月港島區甲級寫字樓租賃交投依然淡靜，租金繼續向下，按年下挫約6.5%至每方呎約62.6港元，而今年截至上月則累跌約3%；該行預期，短期內商廈租務市場將持續低迷，維持今年租金下跌約3至5%的預測。

報告指出，自年初至8月，中環整體租金累跌約5.8%至91.3元，較去年同期更挫約9.4%；至於，該區商廈呎價約30,013元，較7月及按年分別回落約1.9%與5.9%。

而8月金鐘呎租金約59.4元，今年截至上月已累跌約6%，按月未有變化，較去年同期則低約1.9%。區內寫字樓呎價約26,547元，按月及按年下跌約1.3%與5.7%。另外，港島區整體甲廈空置率維持約13.4%的高位。

本港經濟增長緩慢和房地產市場低迷，對本地部分律師行和股票市場帶來很大的影響。由於經濟環境富挑戰性，部分港島區香港律師行，尤其是專門從事產權轉讓、首次公開募股(IPO)和本地證券公司的律師行，已縮減業務規模。業主在租金優惠和談判方面要靈活得多，以吸引和留住租戶。儘管面對挑戰，市場上出現新的對沖基金，帶動了對面積約5,000方呎以下的寫字樓新需求。

至於，上月九龍區甲級寫字樓市場，繼7月租賃活動逐漸回升後，在暑假期間，8月有所放緩。尤其是歐洲公司，推遲房地產決定，導致寫字樓租賃活動顯著下跌。期間成交呎租約22.8元，交投量按月大減約13%。其中，尖沙咀呎租約55.4元，成交呎價約13,663元，兩數字分別按年同期跌約1.5%及5.2%。

另方面，該報告提到，由於暑假期間有更多本地人繼續北上或出國旅遊，香港零售市場持續收縮。截至今年7月，零售銷貨總額按年下跌約11.8%至291億元。已連挫4個月，凸顯消費信心和消費意欲持續疲弱。以旅遊業為主的行業，包括服裝、鞋和相關產品、百貨公司以及珠寶、鐘錶和貴重物品，在今年首7個月的零售銷售金額均較2023年同期錄得雙位數字跌幅。

遊客消費模式降級，以及本港居民的消費疲弱對發展商帶來直接的影響。隨着財政表現惡化，發展商在租金談判態度更開放和靈活，以確保購物商場和核心零售物業高的出租率。

展望未來，預計2024年餘下時間的零售銷售表現將保持疲弱。儘管如此，宏觀經濟環境逐步復甦，加上全球利息放緩、人民幣可能回升，以及多個人才計劃的專才湧入，或會為零售業帶來一線曙光。