中國財政部會見普華永道全球主席　冀採有效措施加大整改力度

會計師行羅兵咸的中國業務普華永道被被中國財政部及中國證監會處罰後，羅兵咸永道全球主席康慕德(Mohamed Kande)與中國財政部副部長郭婷婷會面，郭氏對該行尊重監管、接受處罰的態度表示肯定，並希望該行提高認識、吸取教訓，嚴格遵守中國法律法規，採取有效措施加大整改力度，堅持誠信為本、質量為上，不斷提升執業水平。

監督評價局、會計司、國際經濟關系司、中國註冊會計師協會的負責人員亦有出席是次會面。

郭婷婷強調，財政部堅持依法行政，對包括「四大」在內的所有在中國執業的會計師事務所一視同仁、平等對待，將持續加強財會監督、會計師事務所執業質素監督檢查，對違法違規行為依法處理處罰，以維護財務審計秩序，並促進註冊會計師行業健康發展。

她又指，中國將持續營造市場化、法治化、國際化一流的營商環境，希望該行繼續在中國改革開放和高質量發展中發揮積極作用。

康慕德重申，對普華永道中天恒大地產項目審計違法行為深感痛心，表示羅兵咸全球支持普華永道中天堅決服從、完全遵守財政部作出的行政處罰決定，並將會與普華永道中天制定全面整改計劃，堅決改正不足之處，切實提高審計質素。同時指出，該行對中國經濟的持續增長和長期發展充滿信心，希望利用專業特長和全球網絡資源優勢，為中國吸引外資和對外投資合作等方面提供更好服務。